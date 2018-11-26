Український флот сьогодні: інфографіка

Російські військово-морські сили 25 жовтня здійснили захоплення трьох український військових суден в Азовському морі. Український діючий флот став меншим. Яка зараз реальна ситуація?

25 листопада українські кораблі підійшли до Кримського мосту. З метою дотримання міжнародних норм безпеки судноплавства малий броньований артилерійський катер "Бердянськ" зв’язався з береговим постом ПС ФСБ РФ, морськими портами Керч та Кавказ та повідомив про намір проходу Керченською протокою. Замість відповіді російські кораблі атакували "Бердянськ" та ще один такий катер, "Нікополь", і рейдовий буксир "Яни Капу", які направлялися з Одеси до порту в Маріуполі. Росіяни відкрили вогонь, захопили кораблі та військових.

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Тож український флот тимчасово втратив ще три одиниці військово-морської техніки разом з екіпажами. І кількісно його стан виглядає насупним чином.



Кількісний склад українського флоту

Внаслідок нападу на українські кораблі і загрози безпеці РНБО пропонує ввести в Україні правовий режим воєнного стану. 26 листопада о 16:00 відбудеться екстрене засідання Верховної Ради, на якому розглянуть це питання.

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