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      Український флот сьогодні: інфографіка

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      Стан українського флоту
      Стан українського флоту / mil.gov.ua

      Російські військово-морські сили 25 жовтня здійснили захоплення трьох український військових суден в Азовському морі. Український діючий флот став меншим. Яка зараз реальна ситуація?

      25 листопада українські кораблі підійшли до Кримського мосту. З метою дотримання міжнародних норм безпеки судноплавства малий броньований артилерійський катер "Бердянськ" зв’язався з береговим постом ПС ФСБ РФ, морськими портами Керч та Кавказ та повідомив про намір проходу Керченською протокою. Замість відповіді російські кораблі атакували  "Бердянськ" та ще один такий катер, "Нікополь", і рейдовий буксир "Яни Капу", які направлялися з Одеси до порту в Маріуполі. Росіяни відкрили вогонь, захопили кораблі та військових.

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      Тож український флот тимчасово втратив ще три одиниці військово-морської техніки разом з екіпажами. І кількісно його стан виглядає насупним чином.

      Український флот
      Кількісний склад українського флоту

      Внаслідок нападу на українські кораблі і загрози безпеці РНБО пропонує ввести в Україні правовий режим воєнного стану. 26 листопада о 16:00 відбудеться екстрене засідання Верховної Ради, на якому розглянуть це питання.

      Що потрібно знати про воєнний стан: дивіться відео
       

       

       

      Автор: Олена Булан, Яніна Ткачук
      Теги: Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Воєнний стан в Україні Новини України Новини політики Публікації Збройні Сили України Інфографіка
      Джерело: 24 канал
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