Парубій скликає позачергове засідання Ради через агресію Кремля в Азові
1963
Спікер українського парламенту Андрій Парубій скликає позачергове засідання Верховної Ради України. Відбудеться воно 26 листопада та розпочнеться о 16:00.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"На виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України і зверення Президента України, на понеділок, 26 листопада 2018 року на 16:00 я скликаю позачергову сесію Верховної Ради України", – наголосив Парубій.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня , 09:33
У Львові масштабна пожежа охопила обласну клінічну лікарню: фото21 листопада , 12:56
Відверте інтерв'ю з режисером позитивного фільму про Чорнобильську зону відчуження25 квітня 2016 , 22:40 1
Захисник Шахтаря може отримати дискваліфікацію і не зіграти з Динамо – стала відома дата розгляду справи в КДК ФФУ26 липня , 15:40
Півзахисник Динамо став найкращим гравцем УПЛ у серпні4 вересня , 10:50