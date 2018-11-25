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      Парубій скликає позачергове засідання Ради через агресію Кремля в Азові

      1963
      Парубій скликає позачергове засідання Ради через агресію Кремля в Азові

      Спікер українського парламенту Андрій Парубій скликає позачергове засідання Верховної Ради України. Відбудеться воно 26 листопада та розпочнеться о 16:00.

      Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

      "На виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України і зверення Президента України, на понеділок, 26 листопада 2018 року на 16:00 я скликаю позачергову сесію Верховної Ради України", – наголосив Парубій.

      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
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