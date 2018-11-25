Парубий созывает внеочередное заседание Рады из-за агрессии Кремля в Азове
Спикер украинского парламента Андрей Парубий созывает внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Состоится оно 26 ноября и начнется в 16:00.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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Для выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины и обращения Президента Украины, на понедельник, 26 ноября 2018 на 16:00 я собираю внеочередную сессию Верховной Рады Украины,
– отметил Парубий.
По его словам, после того, как Россия осуществила "коварную атаку" на корабли ВМС Украины, весь мир увидел доказательства российской военной агрессии, с которыми уже никто не сможет поспорить.
"Уже пятый год продолжается российская агрессия против Украины. Оккупированы Крым и частичка Донецкой и Луганской областей. Практически ежедневно позиции наших военных обстреливают российские боевики на Донбассе. Очевидно, что фронт российской агрессии расширился, и теперь он достигает Черного и Азовского морей ", – пояснил свой шаг по созыву внеочередной сессии Рады Парубий.
Напомним, ранее на заседании военного комитета, который созвал президент Порошенко, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что в полночь 26 ноября будет созвано заседание возглавляемого им ведомства , во время которого должны обсудить вопрос введения чрезвычайного положения. Уже во время заседания СНБО украинский гарант заявил, что поддержал предложение военного комитета о введении военного положения , поэтому теперь этот вопрос должна рассмотреть Верховная Рада.