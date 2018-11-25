Парубий созывает внеочередное заседание Рады из-за агрессии Кремля в Азове

Спикер украинского парламента Андрей Парубий созывает внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Состоится оно 26 ноября и начнется в 16:00.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Для выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины и обращения Президента Украины, на понедельник, 26 ноября 2018 на 16:00 я собираю внеочередную сессию Верховной Рады Украины,

– отметил Парубий.

По его словам, после того, как Россия осуществила "коварную атаку" на корабли ВМС Украины, весь мир увидел доказательства российской военной агрессии, с которыми уже никто не сможет поспорить.

"Уже пятый год продолжается российская агрессия против Украины. Оккупированы Крым и частичка Донецкой и Луганской областей. Практически ежедневно позиции наших военных обстреливают российские боевики на Донбассе. Очевидно, что фронт российской агрессии расширился, и теперь он достигает Черного и Азовского морей ", – по яснил свой шаг по созыву внеочередной сессии Рады Парубий.