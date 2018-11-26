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      Через агресію РФ в Азові у Європарламенті обговорять посилення санкцій проти Росії

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      У Європарламенті обговорять посилення санкцій проти Росії
      У Європарламенті обговорять посилення санкцій проти Росії / Фото з відкритих джерел

      У Європейському парламенті обговорять можливість введення нових санкцій проти РФ через її агресію в Азовському морі. Про це 26 листопада журналістам заявила євродепутатка Ребекка Хармс.

      Про це повідомляє "Інтерфакс".

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      За словами Хармс, тиждень тому в Європарламенті відбулися дискусії щодо можливої ескалації ситуації в Азовському морі, зокрема в Керченській протоці.

      Я та інші колеги говорили про те, що в разі можливої ескалації необхідно ввести нові, більш жорсткі санкції. Через те, що сталося вчора і сьогодні, ця дискусія відбудеться знову, через кілька днів,
      – підкреслила євродепутатка.

      Вона наголосила, що не можна нічого не робити у відповідь на порушення міжнародного морського права.

      Варто зазначити, що вночі 26 листопада МЗС України звернулось із заявою до союзників України про посилення санкцій та надання військової допомоги.

      "Звертаємося до наших союзників та партнерів вжити усіх необхідних заходів для стримування агресора, у тому числі через застосування нових та посилення існуючих санкцій, а також надання Україні військової допомоги для захисту територіальної цілісності та суверенітету України в рамках міжнародно визнаних кордонів", – йшлось у заяві.

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила три українських судна.

       

       

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини Росії Санкції Європарламент Євросоюз Європа
      Джерело: 24 Канал
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