У Путіна вперше прокоментували ескалацію в Азовському морі

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що інцидент з українськими кораблями, який трапився 25 листопада в Азовському морі – "дуже небезпечна провокація Києва".

Про це речник Володимира Путіна сказав журналістам, коментуючи ситуацію в Керченській протоці, передає ТАСС.

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Мова йде про дуже небезпечну провокацію, яка вимагає особливої уваги та особливого розгляду,

– сказав Пєсков.

За його словами, наразі МЗС Росії готує докладну заяву щодо ситуації в Керченській протоці, наполягаючи на тому, що українські кораблі нібито "порушили державний кордон РФ".

Також, речник Кремля розповів, що президент РФ Путін оперативно отримував дані про те, що відбувається в Керченській протоці.

"Мова все-таки про серйозну провокацію, тому, звичайно ж, і вчора, і сьогодні всю повноту інформації про інцидент Путін отримував", – додав він.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила три українських судна.

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