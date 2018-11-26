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      У Путіна вперше прокоментували ескалацію в Азовському морі

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      У Кремлі прокоментували ескалацію в Азовському морі
      У Кремлі прокоментували ескалацію в Азовському морі / Фото з відкритих джерел

      Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що інцидент з українськими кораблями, який трапився 25 листопада в Азовському морі – "дуже небезпечна провокація Києва".

      Про це речник Володимира Путіна сказав журналістам, коментуючи ситуацію в Керченській протоці, передає ТАСС.

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      Мова йде про дуже небезпечну провокацію, яка вимагає особливої уваги та особливого розгляду,
      – сказав Пєсков.

      За його словами, наразі МЗС Росії готує докладну заяву щодо ситуації в Керченській протоці, наполягаючи на тому, що українські кораблі нібито "порушили державний кордон РФ".

      Також, речник Кремля розповів, що президент РФ Путін оперативно отримував дані про те, що відбувається в Керченській протоці.

      "Мова все-таки про серйозну провокацію, тому, звичайно ж, і вчора, і сьогодні всю повноту інформації про інцидент Путін отримував", – додав він.

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила три українських судна.

       

       

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      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини політики Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
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