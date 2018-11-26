Кількох поранених українських моряків могли забрати у Москву, – Бабін
Кількох поранених українських моряків, яких росіяни захопили у полон в Азовському морі, могли повезти до Москви. При цьому росіяни заявляють, що поранення отримали не 6, а лише 3 українські моряки.
Про це повідомив постійний представник президента України в Криму Борис Бабін в ефірі одного з українських телеканалів.
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Бабін наголосив, що Україна вимагає від росіян належного поводження з військовополоненими відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.
За інформацією представника президента, щодо полонених "були проведені операції". Вони отримали важкі поранення, однак зараз їхній стан нібито стабільний.
Поранення осколкові – це вже визначає рівень застосування зброї державою-агресором. Це не те, що наразі росіяни нам хочуть з метою пропаганди довести, що вони там самі собі десь синець поставили, ні, це все дуже серйозно,
– розповів він.
Бабін стверджує, що українська сторона вживає вичерпних заходів для звільнення моряків.
Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордоннийкорабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.
Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.
Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила три українських судна.
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