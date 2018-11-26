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      Росія відкрила Керченську протоку для цивільних суден

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      Росія після агресії на Азові відкрила Керченську протоку для цивільних суден
      Росія після агресії на Азові відкрила Керченську протоку для цивільних суден / Фото з відкритих джерел

      Російська Федерація, яка розпочала відкриту агресію проти України на Азовському морі, відкрила Керч-Єнікальський канал в Керченській протоці для руху цивільних суден.

      Про це заявив генеральний директор підприємства "Кримські морські порти" Олексій Волков, передає ТАСС.

      Читайте також: Україна збирається оголосити воєнний стан через агресію Росії в Азові, – Турчинов

      За його словами, перші з суден вже нібито йдуть через протоку.

      Дозвіл для руху суден по каналу дали близько четвертої ранку,
      – сказав Волков.

      Представник Росії зазначив, що судноплавство по Керч-Єнікальському каналу нібито відновлено "в штатному режимі".

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.

       

       

      Конфлікт в Азовському морі: хроніка подій
      Теги: Україна – Росія Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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