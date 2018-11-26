Россия открыла Керченский пролив для гражданских судов
Российская Федерация, которая начала открытую агрессию против Украины на Азовском море, открыла Керчь-Еникальский канал в Керченском проливе для движения гражданских судов.
Об этом заявил генеральный директор предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков, передает ТАСС.
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По его словам, первые из судов уже якобы идут через пролив.
Разрешение для движения судов по каналу дали около четырех утра,
– сказал Волков.
Представитель России отметил, что судоходство по Керчь-Еникальскому каналу якобы возобновлено "в штатном режиме".
Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабель РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.
Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.
Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.
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