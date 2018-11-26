В ФСБ рассказали о дальнейшей судьбе захваченных украинских катеров

В ФСБ прокомментировали дальнейшие действия в отношении захваченных в Азовском море украинских судов. Три катера увезли в порт Керчи, в оккупированном Крыму.

Об этом заявил представитель ФСБ в Крыму Антон Лозовой, пишет ТАСС.

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Лозовой также добавил, что пострадавшим во время обстрелов со стороны России украинским морякам оказали медицинскую помощь.

Все три судна задержаны, доставлены в порт Керчи,

– сообщил он.

После захвата катеров российскими судами Украина потеряла связь с моряками. Сейчас о реальном состоянии раненых моряков и местонахождении захваченных катеров информации нет.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.