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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА

      Военное положение и отмена выборов: у Порошенко сделали заявление

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      У Порошенко прокомментировали возможную отмену выборов и введение военного положения
      У Порошенко прокомментировали возможную отмену выборов и введение военного положения / 24 канал

      Возможное введение военного положения в ответ на российскую агрессию в Азовском море не означает отмену президентских и парламентских выборов, запланированных на 2019-й год.

      Об этом написала первый вице-спикер Верховной Рады, представительница президента Украины Петра Порошенко в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко в Facebook.

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      При этом Геращенко заявила, что "Порошенко не боится Путина и конкурентов-оппонентов".

      Выборы будут. Военное положение не означает автоматической отмены выборов,
      – написала она.

      Геращенко также призвала нардепов к "полной мобилизации" на внеочередном заседании Верховной Рады в понедельник, 26 ноября.

      Кроме того, прокомментировал ситуацию с возможным введением военного положения и выборами также советник президента Украины Юрий Бирюков.

      Он пояснил, что правовой режим военного положения предусматривает 24 пункта различных ограничений. При принятии решения о введении военного положения отдельно прописывается, какие именно ограничения будут применяться.

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      "Никаких ограничений свободы слова или отмены проведения выборов не планируется", – заверил советник Порошенко.

       

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабель РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.

      ЭСКАЛАЦИЯ КОНФЛИКТА В АЗОВСКОМ МОРЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости России Военное положение Конфликт в Азовском море Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Парламентские выборы 2019 Выборы Президента 2019
      Источник: 24 Канал
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