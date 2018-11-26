Возможное введение военного положения в ответ на российскую агрессию в Азовском море не означает отмену президентских и парламентских выборов, запланированных на 2019-й год.

Об этом написала первый вице-спикер Верховной Рады, представительница президента Украины Петра Порошенко в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко в Facebook.

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При этом Геращенко заявила, что "Порошенко не боится Путина и конкурентов-оппонентов".

Выборы будут. Военное положение не означает автоматической отмены выборов,

– написала она.

Геращенко также призвала нардепов к "полной мобилизации" на внеочередном заседании Верховной Рады в понедельник, 26 ноября.

Кроме того, прокомментировал ситуацию с возможным введением военного положения и выборами также советник президента Украины Юрий Бирюков.

Он пояснил, что правовой режим военного положения предусматривает 24 пункта различных ограничений. При принятии решения о введении военного положения отдельно прописывается, какие именно ограничения будут применяться.

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"Никаких ограничений свободы слова или отмены проведения выборов не планируется", – заверил советник Порошенко.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабель РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.