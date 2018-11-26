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      Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность

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      ВСУ приведены в полную боевую готовность
      ВСУ приведены в полную боевую готовность / 24 Канал

      В связи с агрессией России в Азовском море в воскресенье 25 ноября, Вооруженные Силы Украины приведены в полную боевую готовность.

      Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

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      На основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении правового режима военного положения, начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины отдал распоряжение о приведении соединений и частей Вооруженных Сил Украины в боевую готовность "полная",
      – говорится в сообщении.

      25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничныйкорабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям.

       

      Хроника событий
      •  
      Теги: Военное положение Конфликт в Азовском море Новости Украины Вооруженные Силы Украины
      Источник: 24 Канал
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