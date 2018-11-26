Россия заявила что созывает Совбеза ООН по ситуации в Азовском море

В России заявили, что инициировали созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Азовском море 25 ноября.

Об этом сообщило агентство "ТАСС" со ссылкой на заявление первого заместителя представителя России при ООН Дмитрия Полянского.

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В связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими после этих событий Россия инициирует срочный созыв открытого заседания Совета Безопасности утром 26 ноября относительно таких пунктов повестки дня "Поддержка международного мира и безопасности",

– заявил Полянский.

Он также отметил, что заседание предварительно запланировано на 18:00 по киевскому времени.

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничныйкорабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям.