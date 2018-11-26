Польша осудила агрессию России в Азовском море

В Польше осудили агрессивные действия Российской Федерации в Азовском море и призвала ее соблюдать международное право.

Об этом сообщается в заявлении Министерства иностранных дел Польши.

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Сегодняшняя драматическая эскалация напряженности в водах Азовского моря, в результате которой ранены моряки и поврежденные корабли ВМФ Украины, стала следствием последовательных нарушений Россией основных принципов международного права, в том числе в нарушении территориальной целостности и суверенитета Украины,

– говорится в заявлении.

В министерстве иностранных дел Польши отметили, что после незаконной оккупации Крыма, разжигание конфликта на Донбассе, строительства Керченского моста без согласия власти в Киеве, Россия нарушила принцип свободы судоходства.

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"Мы решительно осуждаем агрессивные действия России и призываем власти страны уважать международное право, а обе стороны - к сдержанности в нынешней ситуации, которая может поставить под угрозу стабильность европейской безопасности", – сообщили в польском ведомстве.