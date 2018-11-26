03:24
26 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Капитан космических войск. Путин и медведь
      Вєсті Кремля
      11:59, 25 ноября
      Вести. RU. Жир. Психиатрическая экспертиза нардепов. Порошенко хочет в Лондон
      Вєсті.UA
      12:07, 25 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА

      Польша осудила агрессию России в Азовском море

      172 Читати новину українською
      Польша призвала к сдержанности сторон в Азовском море
      Польша призвала к сдержанности сторон в Азовском море / Фото из открытых источников

      В Польше осудили агрессивные действия Российской Федерации в Азовском море и призвала ее соблюдать международное право.

      Об этом сообщается в заявлении Министерства иностранных дел Польши.

      Читайте также: В Украине могут объявить военное положение: что это значит

      Сегодняшняя драматическая эскалация напряженности в водах Азовского моря, в результате которой ранены моряки и поврежденные корабли ВМФ Украины, стала следствием последовательных нарушений Россией основных принципов международного права, в том числе в нарушении территориальной целостности и суверенитета Украины,
      – говорится в заявлении.

      В министерстве иностранных дел Польши отметили, что после незаконной оккупации Крыма, разжигание конфликта на Донбассе, строительства Керченского моста без согласия власти в Киеве, Россия нарушила принцип свободы судоходства.

      Читайте также: Нападение на украинском корабле в Азовском море: хроника событий

      "Мы решительно осуждаем агрессивные действия России и призываем власти страны уважать международное право, а обе стороны - к сдержанности в нынешней ситуации, которая может поставить под угрозу стабильность европейской безопасности", – сообщили в польском ведомстве.

      Теги: Военное положение Конфликт в Азовском море Новости России Новости политики Новости Польши
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Конфликт в Азовском море: имеет ли шансы Украина?
      25 ноября , 22:02 Конфликт в Азовском море: имеет ли шансы Украина?
      Яніна Ткачук 6655
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Польше объявили официальные результаты парламентских выборов
       27 октября 2015 , 09:43
      Россиянам надоел правящий "режим" и Путин лично, – Яковина
       10 сентября , 23:15
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук