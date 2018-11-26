Польща засудила агресію Росії в Азовському морі

У Польщі засудили агресивні дії Російської Федерації в Азовському морі та закликала її дотримуватися міжнародного права.

Про це повідомлено у заяві Міністерства закордонних справ Польщі.

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Сьогоднішня драматична ескалація напруженості у водах Азовського моря, внаслідок якої поранені моряки і пошкоджені кораблі ВМФ України, стала наслідком послідовних порушень Росією основних принципів міжнародного права, у тому числі в порушенні територіальної цілісності і суверенітету України,

– йдеться у заяві.

У міністерстві закордонних справ Польщі зазначили, що після незаконної окупації Криму, розпалювання конфлікту на Донбасі, будівництва Керченського мосту без згоди влади в Києві, Росія порушила принцип свободи судноплавства.

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"Ми рішуче засуджуємо агресивні дії Росії та закликаємо владу країни поважати міжнародне право, а обидві сторони – до стриманості в нинішній ситуації, яка може поставити під загрозу стабільність європейської безпеки", – повідомили у польському відомстві.