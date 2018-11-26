У ФСБ розповіли про подальшу долю захоплених українських катерів

У ФСБ прокоментували подальші дії щодо захоплених в Азовському морі українських суден. Три катери відвезли до порту Керчі, що в окупованому Криму.

Про це заявив представник ФСБ у Криму Антон Лозовой, пише ТАСС.

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Лозовой також додав, що постраждалим під час обстрілів з боку Росії українським морякам надали медичну допомогу.

Усі три судна затримані, доставляються у порт Керчі,

– повідомив він.

Після захоплення катерів російськими суднами Україна втратила зв’язок з моряками. Наразі про реальний стан поранених моряків та місцеперебування захоплених катерів інформації немає.



Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордоннийкорабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.