Час бути разом, – Вакарчук прокоментував конфлікт в Азовському морі
25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. Наші військові захищають морські кордони країни.
Про це написав Святослав Вакарчук в Twitter.
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Він наголосив, що Україна діє в рамках міжнародного права і в Інтересах України.
Проте нам сьогодні потрібна дипломатична та політична підтримка.
Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що опівночі 26 листопада буде скликано засідання очолюваного ним відомства, під час якого буде обговорено запровадження воєнного стану. Такий крок є пов'язаним з останніми агресивними діями Росії в Азовському морі. Раніше в Адміністрації Президента заявили, що вони засуджують агресію Кремля в Азовському морі та водночас додали, що Порошенко закликав ініціювати розгляд цього питання у рамках ООН і ОБСЄ.
25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.
Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.
Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.