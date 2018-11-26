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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА

      Агресія Кремля в Азовському морі: у Вашингтоні закликають сходитись до посольства Росії

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      У Вашингтоні відбудеться акція протесту через агресію Кремля в Азовському морі
      У Вашингтоні відбудеться акція протесту через агресію Кремля в Азовському морі / Фото з відкритих джерел

      Під російським посольством у Вашингтоні у понеділок, 26 листопада, планується акція протесту. Таким чином громадські організації "US Ukrainian Activists" та "United Help Ukraine" відреагували на нову агресію Росії проти України в Азовському морі.

      Про це організатори акції повідомляють у Facebook.

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      Так, активісти закликають світ звернути увагу на агресивні дії Кермля в Азовському морі.

      Україна знову під ударом!!! Цього разу в Азовському морі! Будь ласка, приходьте до посольства Росії, щоб виступити проти російської агресії по відношенню до України, а також привернути увагу всього світу до того, як РФ вдається до ескалації війни,
      – мовиться в повідомленні.

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордоннийкорабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.

       

      ЕСКАЛАЦІЯ КОНФЛІКТУ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ: ХРОНІКА ПОДІЙ
      Теги: Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини України Новини політики Новини США
      Джерело: 24 Канал
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