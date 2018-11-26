Конфлікт в Азовському морі: Денісова розповіла про нову підлість Росії

Україна немає данних про поранених українських моряків, які були захоплені Росією в Керченській протоці, адже уповноважена з прав людини у Російській Федерації Тетяна Москалькова не виходить на зв’язок.

Про це заявила українська омбудсмен Людмила Денісова в ефірі Громадського.

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Вона не виходить на контакт. Може, вона не отримала ніяких вказівок. Я виходила на контакт, але вони (російська сторона – 24 канал) не виходять,

– сказала Денісова.

Обмудсмен додала, що інформація про українських моряків на захоплених Росією суднах в Керченській протоці є дуже суперечливою. Наразі Україні не вдається вийти з ними на зв’язок, тож немає реальних даних про їхній стан та місцеперебування.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях. Внаслідок нападу російських кораблів на українські катери та буксир у Азовському морі, шестеро військових було поранено, а загалом близько двадцяти моряків було захоплено.

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