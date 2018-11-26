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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА

      Конфликт в Азовском море: Денисова рассказала о новой подлости России

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      Российский омбудсмен Москалькова не выходит на связь с Денисовой
      Российский омбудсмен Москалькова не выходит на связь с Денисовой / Фото из открытых источников

      У Украины нет данных о раненных украинских моряках, которые были захвачены Россией в Керченском проливе, ведь уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова не выходит на связь.

      Об этом заявила украинская омбудсмен Людмила Денисова в эфире Громадского.

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      Она не выходит на контакт. Может, она не получила никаких указаний. Я выходила на контакт, но они (российская сторона – 24 канал) не выходят,
      – сказала Денисова.

      Омбудсмен добавила, что информация об украинских моряках на захваченных Россией судах в Керченском проливе является очень противоречивой. Пока Украине не удается выйти с ними на связь, поэтому нет реальных данных об их состоянии и местонахождении.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

      В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинских кораблях. В результате нападения российских кораблей на украинские катера и буксир в Азовском море, шестеро военных были ранены, а всего около двадцати моряков, было захвачено.

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости России
      Источник: 24 Канал
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