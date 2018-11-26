Конфликт в Азовском море: Денисова рассказала о новой подлости России

У Украины нет данных о раненных украинских моряках, которые были захвачены Россией в Керченском проливе, ведь уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова не выходит на связь.

Об этом заявила украинская омбудсмен Людмила Денисова в эфире Громадского.

Читайте также: Нападение на украинские корабли в Азовском море: последние новости

Она не выходит на контакт. Может, она не получила никаких указаний. Я выходила на контакт, но они (российская сторона – 24 канал) не выходят,

– сказала Денисова.

Омбудсмен добавила, что информация об украинских моряках на захваченных Россией судах в Керченском проливе является очень противоречивой. Пока Украине не удается выйти с ними на связь, поэтому нет реальных данных об их состоянии и местонахождении.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинских кораблях. В результате нападения российских кораблей на украинские катера и буксир в Азовском море, шестеро военных были ранены, а всего около двадцати моряков, было захвачено.

Что нужно знать о военном положении в Украине: видео