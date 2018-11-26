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      Ескалація в Азовському морі: у США заговорили про негайні рішення щодо Путіна

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      У США чекають від Трампа негайних рішень щодо Путіна через ескалацію в Азовському морі
      У США чекають від Трампа негайних рішень щодо Путіна через ескалацію в Азовському морі / 24 канал

      У США очікують від Дональда Трампа притягнення Путіна до відповідальності через абсолютно неприйнятні дії Росії в Азовському морі. Вашингтон запевнив Київ у підтримці та пильному спостереженні за розвитком ситуації.

      Про це заявив член Палати представників Конгресу США від Республіканської партії, співголова Українського конгресового комітету Брайан Фіцпатрік на своєму офіційному сайті.

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      Американський політик наголошує, що дії Росії в Азовському морі є провокаційної атакою на суверенітет України.

      Кричуще порушення Росією міжнародного права в Азовському морі і її провокаційна атака на суверенітет України абсолютно неприйнятні. Росія повинна негайно відновити свободу пересування через Керченську протоку, щоб дозволити українським суднам вільно використовувати українські порти,
      – мовиться у заяві дипломата.

      Фіцпатрік також зазначив, що агресія Москви є прямою загрозою інтересам національної безпеки США.

      "Я закликаю президента і адміністрацію притягнути до відповідальності Володимира Путіна на наступному тижні на саміті G20. Ми повинні стати пліч-о-пліч з українцями", – додав конгресмен.

      До слова, що з боку Держдепу, Білого дому або посольства США офіційної реакції на останні дії Росії на Азові досі немає.

      Натомість посол України в США Валерій Чалий звернувся до Вашингтона через застосування сили до українських кораблів з боку Росії. Там Україну запевнили у підтримці та пильним спостереженням за ситуацією.

      Запевнено про пильну увагу до розвитку ситуації та підготовку реакції з метою недопущення подальшої ескалації. Розраховуємо на підтримку нашого Стратегічного партнера,
      – написав український дипломат у своєму Facebook.

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордоннийкорабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.

       

      Як світ реагує на агресію росії в азовському морі

      Теги: Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Новини України Новини політики Новини США
      Джерело: 24 Канал
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