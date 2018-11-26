Агресія Кремля в Азовському морі: з’явилась реакція Німеччини

Росія своїми діями в Азовському морі довела відсутність інтересу до пошуку шляхів рішення щодо мирного врегулювання з Україною.

Про це написав голова комітету німецького Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген у Twitter.

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Так, на жаль. Ця ескалація є доказом того, що Росія, схоже, не зацікавлена в будь-яких результатах від переговорного процесу по Україні,

– пише депутат.

До слова, Реттген став чи не єдиним німецьким політиком, який прокоментував відверту агресію Росії в Азовському морі.

Yes, sadly. This escalation is proof that Russia does not seem to be interested in any kind of outcome from the Ukraine negotiation process. #Ukraine https://t.co/RWNf7H95pz — Norbert Röttgen (@n_roettgen) 25 листопада 2018 р.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордоннийкорабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.

Ескалація конфлікту в Азовському морі: хроніка подій