Агрессия Кремля в Азовском море: появилась реакция Германии

Россия своими действиями в Азовском море доказала отсутствие интереса к поиску путей решения по мирному урегулированию с Украиной.

Об этом написал глава комитета немецкого Бундестага по внешней политике Норберт Реттген в Twitter.

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Да, к сожалению. Эта эскалация является доказательством того, что Россия, похоже, не заинтересована в каких-либо результатах от переговорного процесса по Украине,

– пишет депутат.

К слову, Реттген стал едва ли не единственным немецким политиком, который прокомментировал откровенную агрессию России в Азовском море.

Yes, sadly. This escalation is proof that Russia does not seem to be interested in any kind of outcome from the Ukraine negotiation process. #Ukraine https://t.co/RWNf7H95pz — Norbert Röttgen (@n_roettgen) 25 листопада 2018 р.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.