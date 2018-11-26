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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА

      Агрессия Кремля в Азовском море: появилась реакция Германии

      2002 Читати новину українською
      У Німеччині прокоментували ескалацію в Азовському морі
      У Німеччині прокоментували ескалацію в Азовському морі / Фото из открытых источников

      Россия своими действиями в Азовском море доказала отсутствие интереса к поиску путей решения по мирному урегулированию с Украиной.

      Об этом написал глава комитета немецкого Бундестага по внешней политике Норберт Реттген в Twitter.

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      Да, к сожалению. Эта эскалация является доказательством того, что Россия, похоже, не заинтересована в каких-либо результатах от переговорного процесса по Украине,
      – пишет депутат.

      К слову, Реттген стал едва ли не единственным немецким политиком, который прокомментировал откровенную агрессию России в Азовском море.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.

       

       

      ЭСКАЛАЦИЯ КОНФЛИКТА В АЗОВСКОМ МОРЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости России Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости политики
      Источник: 24 Канал
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