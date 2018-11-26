Агрессия Кремля в Азовском море: появилась реакция Германии
Россия своими действиями в Азовском море доказала отсутствие интереса к поиску путей решения по мирному урегулированию с Украиной.
Об этом написал глава комитета немецкого Бундестага по внешней политике Норберт Реттген в Twitter.
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Да, к сожалению. Эта эскалация является доказательством того, что Россия, похоже, не заинтересована в каких-либо результатах от переговорного процесса по Украине,
– пишет депутат.
К слову, Реттген стал едва ли не единственным немецким политиком, который прокомментировал откровенную агрессию России в Азовском море.
Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.
Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.
Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.
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02:15 26 ноябПольша осудила агрессию России в Азовском море
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