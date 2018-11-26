Ескалація в Азовському морі: які країни чекають негайної реакції на агресію Кремля

Захоплення Росією українських кораблів в Азовському морі викликало рішучий осуд у світової спільноти. До країн, які наголошують на важливості негайної реакції на зухвалу поведінку Кремля, приєднались Данія, Естонія, Румунія та Латвія.

Представники офіційних відомств цих країн заявляють про свою позицію щодо ескалації в Азовському морі у соціальних мережах.

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Так, голова МЗС Данії Андерс Самуельсен вважає, що ситуацію в Азовському морі необхідно розрядити після агресивних дії Росії.

Небезпечні події сьогодні в Азовському морі через агресивні дії Росії. Росія повинна відновити вільний прохід через Керченську протоку. Важливо деескалувати ситуацію зараз,

– написав Самуельсен.

Dangerous incidents today in the Sea of #Azov due to aggressive Russian actions. Russia must restore free passage at the Kerch strait. Important to de-escalate the situation now. #Ukraine #Crimea #Klimkin. — Anders Samuelsen (@anderssamuelsen) 25 листопада 2018 р.

Згодом міністр наголосив, що існує велика ймовірність загострення конфліктуі висловив повну підтримку Україні

"Українські сили приведені у готовність, і український парламент сьогодні приймає рішення про те, чи слід запровадити надзвичайний стан. Це показує, наскільки серйозна ситуація. Повна підтримка Україні", – наголосив він.

Udviklingen er meget foruroligende og kan eskalere. De ukrainske styrker er sat i alarmberedskab og det ukrainske parlament tager senere i dag stilling til om der skal indføres undtagelsestilstand. Det viser hvor alvorlig situationen er.

Fuld støtte til Ukraine. — Anders Samuelsen (@anderssamuelsen) 26 листопада 2018 р.

Негайно звільнити захоплені українські кораблі закликали у МЗС Естонії.

Естонія засуджує напад Росії на українські судна в Азовському морі і Керченській протоці і закликає до негайного звільнення кораблів,

– мовиться у повідомленні відомства.

У естонському міністерстві наголошують, що дії Москви порушують як міжнародне право, так і суверенітет та територіальну цілісність України.

FM @svenmikser: Estonia condemns Russia´s attack against Ukrainian vessels in #AzovSea #KerchStrait and calls on immediate release of the ships. These actions violate both international law and Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, a conscious act to escalate tension. — Estonian MFA (@MFAestonia) 25 листопада 2018 р.

У МЗС Румунії вважають, що агресія Росії підриває безпеку всього регіону

"Глибоко стурбовані подіями в Азовському морі і Керченській протоці. Агресія і порушення міжнародного права підривають безпеку всього регіону", – зазначається у повідомленні.

Відомство також заявляє, що Румунія повністю підтримує територіальну цілісність і суверенітет України і її права використовувати свої територіальні води.

Deeply concerned about the developments in #AzovSea & #KerchStrait. Aggression & violation of international law undermine the security of the whole region. #RO fully supports the territorial integrity and sovereignity of Ukraine and its rights to use its territorial waters. — MFA Romania (@MAERomania) 25 листопада 2018 р.

Латвія вважає, що поведінка Росії має бути засуджена міжнародною спільнотою.

Так, голова МЗС Латвії Едгар Рінкевич звернувся до РФ з закликом зробити кроки для деескалації ситуації в Азовському морі.

Уважно спостерігаю за тривожними новинами в Азовському морі. Блокада морського судноплавства в Керченській протоці з боку Росії і напад на ВМФ України – явні порушення міжнародного права і мають бути засуджені міжнародною спільнотою,

– написав він.

Closely following alarming news from #Azov Sea, blockade of maritime traffic of #KerchStrait by Russia and attack against Ukrainian Navy are clear violations of international law and should be condemned by international community, Russia must take steps to deescalate situation — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 25 листопада 2018 р.

Політик також наголосив, що влада РФ повинна зробити необхідні кроки для деескалації конфлікту.

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Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордоннийкорабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.

ЯК СВІТ РЕАГУЄ НА АГРЕСІЮ РОСІЇ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ