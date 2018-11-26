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      Ескалація в Азовському морі: які країни чекають негайної реакції на агресію Кремля

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      Які країни відреагували на агресію Кремля
      Які країни відреагували на агресію Кремля / Фото з відкритих джерел

      Захоплення Росією українських кораблів в Азовському морі викликало рішучий осуд у світової спільноти. До країн, які наголошують на важливості негайної реакції на зухвалу поведінку Кремля, приєднались Данія, Естонія, Румунія та Латвія.

      Представники офіційних відомств цих країн заявляють про свою позицію щодо ескалації в Азовському морі у соціальних мережах.

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      Так, голова МЗС Данії Андерс Самуельсен вважає, що ситуацію в Азовському морі необхідно розрядити після агресивних дії Росії.

      Небезпечні події сьогодні в Азовському морі через агресивні дії Росії. Росія повинна відновити вільний прохід через Керченську протоку. Важливо деескалувати ситуацію зараз,
      – написав Самуельсен.

      Згодом міністр наголосив, що існує велика ймовірність загострення конфліктуі висловив повну підтримку Україні

      "Українські сили приведені у готовність, і український парламент сьогодні приймає рішення про те, чи слід запровадити надзвичайний стан. Це показує, наскільки серйозна ситуація. Повна підтримка Україні", – наголосив він.

      Негайно звільнити захоплені українські кораблі закликали у МЗС Естонії.

      Естонія засуджує напад Росії на українські судна в Азовському морі і Керченській протоці і закликає до негайного звільнення кораблів,
      – мовиться у повідомленні відомства.

      У естонському міністерстві наголошують, що дії Москви порушують як міжнародне право, так і суверенітет та територіальну цілісність України.

      У МЗС Румунії вважають, що агресія Росії підриває безпеку всього регіону

      "Глибоко стурбовані подіями в Азовському морі і Керченській протоці. Агресія і порушення міжнародного права підривають безпеку всього регіону", – зазначається у повідомленні.

      Відомство також заявляє, що Румунія повністю підтримує територіальну цілісність і суверенітет України і її права використовувати свої територіальні води.

      Латвія вважає, що поведінка Росії має бути засуджена міжнародною спільнотою.

      Так, голова МЗС Латвії Едгар Рінкевич звернувся до РФ з закликом зробити кроки для деескалації ситуації в Азовському морі.

      Уважно спостерігаю за тривожними новинами в Азовському морі. Блокада морського судноплавства в Керченській протоці з боку Росії і напад на ВМФ України – явні порушення міжнародного права і мають бути засуджені міжнародною спільнотою,
      – написав він.

      Політик також наголосив, що влада РФ повинна зробити необхідні кроки для деескалації конфлікту.

      Дивіться у відео про те, що потрібно знати про воєнний стан

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордоннийкорабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.

       

      ЯК СВІТ РЕАГУЄ НА АГРЕСІЮ РОСІЇ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Теги: Новини Росії Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини України Новини політики Данія Румунія Естонія Латвія
      Джерело: 24 Канал
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