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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Нескольких раненых украинских моряков могли забрать в Москву, – Бабин

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      Несколько раненых украинских моряков могли забрать в Москву, – Бабин
      Несколько раненых украинских моряков могли забрать в Москву, – Бабин / Фото из открытых источников

      Нескольких раненых украинских моряков, которых россияне захватили в плен в Азовском море, могли повезти в Москву. При этом россияне заявляют, что ранения получили не 6, а всего 3 украинских моряка.

      Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин в эфире одного из украинских телеканалов.

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      Бабин отметил, что Украина требует от россиян надлежащего обращения с военнопленными в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

      По информации представителя президента, в отношении пленных "были проведены операции". Они получили тяжелые ранения, однако сейчас их состояние якобы стабильное.

      Ранения осколочные это уже определяет уровень применения оружия государством-агрессором. Это не то, что сейчас россияне нам хотят с целью пропаганды доказать, что они там сами себе где-то синяк поставили, нет, это все очень серьезно,
      – рассказал он.

      Бабин утверждает, что украинская сторона принимает исчерпывающие меры для освобождения моряков.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила три украинских судна.

      Смотрите видео о всем, что нужно знать о военном положении

       
       
      россия захватила украинские корабли в азовском море: как разворачиваются события
       
      Теги: Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости России Новости Украины Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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