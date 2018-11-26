Нескольких раненых украинских моряков, которых россияне захватили в плен в Азовском море, могли повезти в Москву. При этом россияне заявляют, что ранения получили не 6, а всего 3 украинских моряка.

Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин в эфире одного из украинских телеканалов.

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Бабин отметил, что Украина требует от россиян надлежащего обращения с военнопленными в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

По информации представителя президента, в отношении пленных "были проведены операции". Они получили тяжелые ранения, однако сейчас их состояние якобы стабильное.

Ранения осколочные – это уже определяет уровень применения оружия государством-агрессором. Это не то, что сейчас россияне нам хотят с целью пропаганды доказать, что они там сами себе где-то синяк поставили, нет, это все очень серьезно,

– рассказал он.

Бабин утверждает, что украинская сторона принимает исчерпывающие меры для освобождения моряков.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила три украинских судна.

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