У Росії повідомили про стан поранених в Азовському морі українських моряків

Російська сторона стверджує, що українські військові, які постраждали під час нападу російських кораблів на українські катери у Керченській протоці, нібито перебувають в стабільному стані і почувають себе прекрасно.

Про це повідомили в медичному закладі окупованої Керчі, передає ТАСС.

Читайте також: Захоплені Росією українські кораблі доставили в Керч: з'явилися перші фото і відео

У лікарні переконують, що моряки отримали "легкі поранення" і відчувають себе нормально.

Стабільний стан у них, все нормально, не погіршується. Себе відчувають прекрасно,

– повідомили у медзакладі.

Окрім того, окупанти уточнили, що наразі в лікарні чергують слідчі.

За даними росіян у результаті нападу в Азовському морі нібито "отримали легкі поранення" троє українських військових. Зазначимо, раніше представник президента в Криму Борис Бабін повідомляв про шестеро військових, які отримали поранення та близько двадцяти моряків, яких було захоплено загалом.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила три українських судна.