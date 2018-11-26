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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА

      У Росії повідомили про стан поранених в Азовському морі українських моряків

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      У Росії заявили, що поранені на Азові українські моряки нібито почуваються прекрасно
      У Росії заявили, що поранені на Азові українські моряки нібито почуваються прекрасно / Фото з відкритих джерел

      Російська сторона стверджує, що українські військові, які постраждали під час нападу російських кораблів на українські катери у Керченській протоці, нібито перебувають в стабільному стані і почувають себе прекрасно.

      Про це повідомили в медичному закладі окупованої Керчі, передає ТАСС.

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      У лікарні переконують, що моряки отримали "легкі поранення" і відчувають себе нормально.

      Стабільний стан у них, все нормально, не погіршується. Себе відчувають прекрасно,
      – повідомили у медзакладі.

      Окрім того, окупанти уточнили, що наразі в лікарні чергують слідчі.

      За даними росіян у результаті нападу в Азовському морі нібито "отримали легкі поранення" троє українських військових. Зазначимо, раніше представник президента в Криму Борис Бабін повідомляв про шестеро військових, які отримали поранення та близько двадцяти моряків, яких було захоплено загалом.

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила три українських судна.

       

       

      ЯК розгортається ситуація навколо загострення в азовському морі: хроніка подій
      Теги: Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини України Новини політики Збройні Сили України Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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