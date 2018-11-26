Загострення в Азовському морі може розвиватися за двома сценаріями, – експерт

Через ескалацію військового напруження Росією в Азовському морі в Україні можуть ввести воєнний стан. Але тут може бути два сценарії.

Таку думку 24 каналу висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

Читайте також: Запровадження воєнного стану: якими будуть наслідки для України

Як вважає політолог, в Азовському морі Росія відкрито йде в наступ. Тому Україна скликає екстрене засідання Радбезу ООН, щоб відреагувати на нову загрозу з боку Росії. Також Київ вимагатиме посилення санкцій з боку США і ЄС. І в результаті може бути введено воєнний стан.

Читайте також: Діємо відповідно до законів і обов'язків кожного, – Садовий про воєнний стан

Водночас, зауважує Давидюк, Верховна Рада може не проголосувати за введення воєнного стану, і це буде вигідно Порошенку.

Якщо народні депутати не підтримають введення воєнного стану, то Порошенко матиме привід розпустити парламент і призначити одночасно дострокові парламентські і президентські вибори. Президент мобілізує всю вертикаль, і його шанси на вихід до другого туру збільшаться. Порошенко змінить усю риторику передвиборчої кампанії на свою користь. Який новий курс Тимошенко? Порошенко гратиме на страх. Борди його конкурентів стануть не актуальними. Коли бачиш гасло "Геть від Москви!", таке враження, що в Порошенка щось знали,

– підкреслює Микола Давидюк.

За словами експерта, є інформація, що тиждень тому кум Путіна – Медведчук зустрічався з Порошенком. І це може бути певна гра між Порошенком і Путіним.

Українці готові до мобілізації, військового стану, обмеження окремих прав. Можливо, свобод. Але якщо українці побачать, що влада їх обманює, то знесуть будь-кого, хто це ініціював. Тому є сумніви щодо сценаріїв розвитку подій в Азовському морі. А якщо політики це вплітатимуть у виборчу кампанію, то сумніви посиляться,

– вважає Давидюк.

Водночас Микола Давидюк зазначає: Росія п’ять років перебуває на кордоні з Україною в стані готовності до масштабної війни. Кремль з’їдає Україну частинами: спочатку анексія Криму. Далі окупація частини Донбасу, гібридна війна. Криза в Азовському морі. І кожного разу влада придумує цьому якусь назву, але не називає війною. При цьому вистачило часу на тижневі дебати з євробляхерами, а на розробку стратегії по Азовському морю – ні.

Що потрібно знати про воєнний стан в Україні: відео

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.



У ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання має розглянути Верховна Рада на екстренному засіданні 26 листопада.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.