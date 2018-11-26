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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА

      Діємо відповідно до законів і обов'язків кожного, – Садовий про воєнний стан

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      Лідер "Самопомочі" Андрій Садовий підтримує введення воєнного стану
      Лідер "Самопомочі" Андрій Садовий підтримує введення воєнного стану / 24 канал

      Мер Львова та лідер "Самопомочі" Андрій Садовий підтримує введення воєнного стану – приводів для цього було достатньо ще від березня 2014 року.

      Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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      "Введення воєнного стану підтримую. Давно пора і приводів було вже достатньо, починаючи з березня 2014 року. Президент зробив те, що від нього весь цей час вимагала Конституція", – заявив він.

      Андрій Садовий наголошує, що перенесення виборів не є проблемою, тому що "закон є закон".

      Всі припущення щодо прихованих причин і таємних змов пропоную відкласти в сторону. Питань є багато і ми їх задамо у відповідний час. А зараз діємо відповідно до законів і обов‘язків кожного,
      – написав мер Львова.

      Окрім того, після ухвалення рішення парламентом політик звернеться до громади щодо умов функціонування міста в умовах воєнного стану.

      Що потрібно знати про воєнний стан в Україні: відео

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордоннийкорабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.Внаслідок нападу російських кораблів на українські катери та буксир у Азовському морі, шестеро військових було поранено, а загалом близько двадцяти моряків було захоплено.

       

       

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини України Воєнний стан Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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