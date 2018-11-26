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      Действуем согласно законам и обязанностям каждого, – Садовый о военном положении

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      Лидер "Самопомочи" Андрей Садовый поддерживает введение военного положения
      Лидер "Самопомочи" Андрей Садовый поддерживает введение военного положения / 24 канал

      Мэр Львова и лидер "Самопомочи" Андрей Садовый поддерживает введение военного положения – поводов для этого было достаточно еще с марта 2014 года.

      Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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      "Введение военного положения поддерживаю. Давно пора и поводов было уже достаточно, начиная с марта 2014 года. Президент сделал то, что от него все это время требовала Конституция", – заявил он.

      Андрей Садовый отмечает, что перенос выборов не является проблемой, потому что "закон есть закон".

      Все предположения относительно скрытых причин и тайных заговоров предлагаю отложить в сторону. Вопросов много и мы их зададим в соответствующее время. А сейчас действуем в соответствии с законами и обязанностями каждого,
      – написал мэр Львова.

      Кроме того, после принятия решения парламентом политик обратится к общине относительно условий функционирования города в условиях военного положения.

      Что нужно знать о военном положении в Украине: видео

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

      В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям. В результате нападения российских кораблей на украинские катера и буксир в Азовском море, шестеро военных были ранены, а всего около двадцати моряков были захвачены.

       

       

      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Военное положение Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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