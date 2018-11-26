"Від нашої готовності дати відсіч залежить майбутнє": емоційне звернення Філарета до українців

В УПЦ КП відреагували на агресивні дії Росії в Азовському морі. Глава УПЦ КП патріархат Філарет закликав український народ до згуртованості і мужнього протистояння Росії.

Про це йдеться у зверненні глави УПЦ КП, опублікованому у Facebook.

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Патріарх наголошує, що український народ може дати лише одну відповідь на цей напад – мужньо протистояти ворогу. За словами Філарета, необхідно "стати на захист рідного краю, на захист своєї державності та свободи".

Від нашої готовності дати рішучу відсіч завойовнику залежить майбутнє для кожного куточка України, майбутнє наступних поколінь, майбутнє всього українського народу,

– зазначив він.

Філарет закликав політиків згуртуватися і припинити суперечки. "Адже якщо ворог зруйнує саму нашу державність - про які посади дбатимете, де будете керувати?" – пише патріарх.

Глава Київського патріархату звернувся до росіян і попросив "сховати меч свій і повернутися до свого дому". Він назвав їх "братовбивцями" і "новими каїнами".

Прийшли в наш дім, щоб проливати кров і поневолювали: отямтеся і припиніть чинити зло! Сховайте меч свій і поверніться до свого дому!

– мовиться у зверненні.

Патріарх наголосив, що росіяни не бояться "ні закону людського, ні наслідків власних злочинів".

Наразі у церквах УПЦ КП будуть відправлятися служби і читатимуться молитви за військових, які бороняться кордони держави.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях. Внаслідок нападу російських кораблів на українські катери та буксир у Азовському морі, шестеро військових було поранено, а загалом близько двадцяти моряків було захоплено.

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