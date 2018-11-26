11:28
26 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. МашоПутін. Підсолений Кадиров
      Вєсті Кремля
      11:57, 25 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Психіатрична експертиза нардепів. Порошенко хоче до Лондона
      Вєсті.UA
      12:06, 25 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА

      "Від нашої готовності дати відсіч залежить майбутнє": емоційне звернення Філарета до українців

      1748 Читать новость на русском
      Патріарх Філарет закликав українців до єдності і захисту державності
      Патріарх Філарет закликав українців до єдності і захисту державності / Фото з відкритих джерел

      В УПЦ КП відреагували на агресивні дії Росії в Азовському морі. Глава УПЦ КП патріархат Філарет закликав український народ до згуртованості і мужнього протистояння Росії.

      Про це йдеться у зверненні глави УПЦ КП, опублікованому у Facebook.

      Читайте також: Конфлікт в Азовському морі: Денісова розповіла про нову підлість Росії

      Патріарх наголошує, що український народ може дати лише одну відповідь на цей напад – мужньо протистояти ворогу. За словами Філарета, необхідно "стати на захист рідного краю, на захист своєї державності та свободи".

      Від нашої готовності дати рішучу відсіч завойовнику залежить майбутнє для кожного куточка України, майбутнє наступних поколінь, майбутнє всього українського народу,
      – зазначив він.

      Філарет закликав політиків згуртуватися і припинити суперечки. "Адже якщо ворог зруйнує саму нашу державність - про які посади дбатимете, де будете керувати?" – пише патріарх.

      Глава Київського патріархату звернувся до росіян і попросив "сховати меч свій і повернутися до свого дому". Він назвав їх "братовбивцями" і "новими каїнами".

      Прийшли в наш дім, щоб проливати кров і поневолювали: отямтеся і припиніть чинити зло! Сховайте меч свій і поверніться до свого дому! 
      – мовиться у зверненні.

      Патріарх наголосив, що росіяни не бояться "ні закону людського, ні наслідків власних злочинів".

      Наразі у церквах УПЦ КП будуть відправлятися служби і читатимуться молитви за військових, які бороняться кордони держави.

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях. Внаслідок нападу російських кораблів на українські катери та буксир у Азовському морі, шестеро військових було поранено, а загалом близько двадцяти моряків було захоплено.

       

      Що потрібно знати про воєнний стан в Україні: відео

       

      Теги: Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини України Новини політики Філарет Релігія УПЦ КП
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Напад на українські кораблі в Азовському морі: останні новини
      сьогодні , 10:37 Напад на українські кораблі в Азовському морі: останні новини
      12500
      "Господі, нєфть поднімі!" Або Хроніки пікіруючої Росії
      сьогодні , 10:30 "Господі, нєфть поднімі!" Або Хроніки пікіруючої Росії
      Дід Панас 1361
      В Україні можуть оголосити воєнний стан: що це означає
      сьогодні , 08:52 В Україні можуть оголосити воєнний стан: що це означає
      Олена Капустян 112914
      Головні новини 25 листопада: агресія РФ на Азовському морі і президент Латвії на Донбасі
      сьогодні , 08:02 Головні новини 25 листопада: агресія РФ на Азовському морі і президент Латвії на Донбасі
      13755
      Будет ли большая война с РФ: несколько важных вопросов о военном положении
      сьогодні , 07:33 Будет ли большая война с РФ: несколько важных вопросов о военном положении
      Юрій Бутусов 11941
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Невідомим вдалось зламати сервер МВС
       5 лютого 2012 , 20:04
      Після падіння Леніна Станиця Луганська визнала Росію агресором
       17 квітня 2015 , 14:13
      Тренер, який вибивав Динамо з Ліги чемпіонів: Аякс має 70% шансів пройти київський клуб
       22 серпня , 19:43
      В Украину возвращается автофиксация и рассылка "письма счастья"
       15 листопада , 10:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук