Обострение в Азовском море может развиваться по двум сценариям, – эксперт

Из-за эскалации военного напряжения Россией в Азовском море в Украине могут ввести военное положение. Но здесь может быть два сценария.

Такое мнение 24 каналу высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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Как считает политолог, в Азовском море Россия открыто идет в наступление. Поэтому Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН, чтобы отреагировать на новую угрозу со стороны России. Также Киев потребует усиления санкций со стороны США и ЕС. И в результате может быть введено военное положение.

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В то же время, замечает Давидюк, Верховная Рада может проголосовать за введение военного положения, и это будет выгодно Порошенко.

Если народные депутаты не поддержат введение военного положения, то у Порошенко будет повод распустить парламент и назначить одновременные досрочные парламентские и президентские выборы. Президент мобилизует всю вертикаль, и его шансы на выход во второй тур увеличатся. Порошенко изменит всю риторику предвыборной кампании в свою пользу. Новый курс Тимошенко? Порошенко будет играть на страх. Борды его конкурентов станут не актуальными. Когда видишь лозунг "Прочь от Москвы!" такое впечатление, что у Порошенко что-то знали,

– подчеркивает Николай Давидюк.

По словам эксперта, есть информация, что неделю назад кум Путина – Медведчук встречался с Порошенко. И это может быть определенная игра между Порошенко и Путиным.

Украинцы готовы к мобилизации, военному положению, ограничению отдельных прав. Возможно, свобод. Но если украинцы увидят, что власть их обманывает, то снесут любого, кто это инициировал. Поэтому есть сомнения относительно сценариев развития событий в Азовском море. А если политики это будут вплетать в избирательную кампанию, то сомнения усилятся,

– считает Давидюк.

Вместе с тем Николай Давидюк отмечает: Россия пять лет находится на границе с Украиной в состоянии готовности к масштабной войне. Кремль съедает Украину частями: сначала аннексия Крыма. Дальше оккупация части Донбасса, гибридная война. Кризис в Азовском море. И каждый раз власть придумывает этому какое-то название, но не называет войной. При этом хватило времени на недельные дебаты с евробляхерами, а на разработку стратегии по Азовскому морю – нет.

Что нужно знать о военном положении в Украине: видео

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям.



В ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно из-за того, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос должна рассмотреть Верховная Рада на экстренном заседании 26 ноября.

Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, что вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должен содержаться в Указе Президента.