У Путина впервые прокомментировали эксалацию в Азовском море

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инцидент с украинскими кораблями, который случился 25 ноября в Азовском море – "очень опасная провокация Киева".

Об этом спикер Владимира Путина сказал журналистам, комментируя ситуацию в Керченском проливе, передает ТАСС.

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Речь идет об очень опасной провокации, которая требует особого внимания и особого рассмотрения,

– сказал Песков.

По его словам, сейчас МИД России готовит подробное заявление относительно ситуации в Керченском проливе, настаивая на том, что украинские корабли якобы "нарушили государственную границу РФ".

Также представитель Кремля рассказал, что президент РФ Путин оперативно получал данные о том, что происходит в Керченском проливе.

"Речь все-таки о серьезной провокации, поэтому, конечно же, и вчера, и сегодня всю полноту информации об инциденте Путин получал", – добавил он.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила три украинских судна.

Конфликт в Азовском море: видео