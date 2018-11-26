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      У Путина впервые прокомментировали эксалацию в Азовском море

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      В Кремле прокомментировали эксалацию в Азовском море
      В Кремле прокомментировали эксалацию в Азовском море / Фото из открытых источников

      Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инцидент с украинскими кораблями, который случился 25 ноября в Азовском море – "очень опасная провокация Киева".

      Об этом спикер Владимира Путина сказал журналистам, комментируя ситуацию в Керченском проливе, передает ТАСС.

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      Речь идет об очень опасной провокации, которая требует особого внимания и особого рассмотрения,
      – сказал Песков.

      По его словам, сейчас МИД России готовит подробное заявление относительно ситуации в Керченском проливе, настаивая на том, что украинские корабли якобы "нарушили государственную границу РФ".

      Также представитель Кремля рассказал, что президент РФ Путин оперативно получал данные о том, что происходит в Керченском проливе.

      "Речь все-таки о серьезной провокации, поэтому, конечно же, и вчера, и сегодня всю полноту информации об инциденте Путин получал", – добавил он.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила три украинских судна.

       

       

      Конфликт в Азовском море: видео

       

      КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ВОКРУГ КОНФЛИКТА В АЗОВСКОМ МОРЕ: ХРОНИКА
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      Теги: Конфликт в Азовском море Новости России Украина – Россия Новости Украины Новости политики Владимир Путин
      Источник: 24 Канал
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