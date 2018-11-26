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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Конфликт в Азовском море Порошенко выдвинул России четкое требование

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      Порошенко требует от РФ освободить захваченных на Азове украинских моряков
      Порошенко требует от РФ освободить захваченных на Азове украинских моряков / Фото из открытых источников

      Президент Украины Петр Порошенко требует от Российской Федерации немедленно освободить захваченных украинских моряков с кораблем. Также глава государства призвал к деэскалации ситуации в Азовском море.

      Об этом украинский президент заявил в своем Facebook.

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      Обращаюсь к руководству Российской Федерации с требованием немедленно освободить украинских военнослужащих, которых в нарушение международного права грубо задержали и судьба которых неизвестна. Украина требует срочно их передать украинской стороне с кораблем,
      – подчеркнул Порошенко.

      Также, глава государства призвал срочно сделать деэскалацию ситуации, которая сложилась в Азовском море и на других направлениях

      Порошенко отметил, что ожидает скорейшей реакции на это обращение.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила три украинских судна.

       

       

      Теги: Конфликт в Азовском море Новости России Украина – Россия Петр Порошенко Новости Украины Новости политики Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
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