Конфликт в Азовском море Порошенко выдвинул России четкое требование

Президент Украины Петр Порошенко требует от Российской Федерации немедленно освободить захваченных украинских моряков с кораблем. Также глава государства призвал к деэскалации ситуации в Азовском море.

Об этом украинский президент заявил в своем Facebook.

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Обращаюсь к руководству Российской Федерации с требованием немедленно освободить украинских военнослужащих, которых в нарушение международного права грубо задержали и судьба которых неизвестна. Украина требует срочно их передать украинской стороне с кораблем,

– подчеркнул Порошенко.

Также, глава государства призвал срочно сделать деэскалацию ситуации, которая сложилась в Азовском море и на других направлениях

Порошенко отметил, что ожидает скорейшей реакции на это обращение.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила три украинских судна.