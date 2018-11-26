Конфлікт в Азовському морі: Порошенко висунув Росії чітку вимогу

Президент України Петро Порошенко вимагає від Російської Федерації негайно звільнити захоплених українських моряків разом із кораблями. Також глава держави закликав до деескалації ситуації в Азовському морі.

Про це український президент заявив у своєму Facebook.

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Звертаюся до керівництва Російської Федерації з вимогою негайно звільнити українських військовослужбовців, яких в порушення міжнародного права брутально було затримано і доля яких невідома. Україна вимагає терміново їх передати українській стороні разом із кораблями,

– наголосив Порошенко.

Також, глава держави закликав терміново зробити деескалацію ситуації, яка склалася в Азовському морі та на інших напрямках

Порошенко зазначив, що очікує якнайшвидшої реакції на це звернення.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила три українських судна.