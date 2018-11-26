Риски и преимущества военного положения: анализ экспертов

Вследствие откровенной агрессии России по отношению к украинским военным в Азовском море в Украине могут ввести военное положение.

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Об агрессивных намерениях Москвы, целесообразности введения военного положения, рисках и преимуществах, – далее в материале 24 канала.

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Как известно, 25 ноября пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных, который шел в Мариуполь. Во время выхода наших военных из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям. В результате 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила три украинских судна.



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В МИД РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу. А пресс-секретарь Путина Песков заявил, что инцидент с украинскими кораблями, который случился 25 ноября в Азовском море – "очень опасная провокация Киева".

В Украине прошло экспертное заседание СНБО. Президент Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения.

По мнению экспертов, Россия могла специально пойти в открытое наступление против Украины. Хотя, по мнению специалистов, вряд ли Кремль собирается начать полномасштабное наступление на Украину. По словам директора аналитического центра "Политика" Николая Давидюка, Россия пять лет находится на границе с Украиной в состоянии готовности к масштабной войне.

Кремль съедает Украину частями: сначала аннексия Крыма. Дальше оккупация части Донбасса, гибридная война. Теперь кризис в Азовском море. И каждый раз власть придумывает этому какое-то название, но не называет войной,

– говорит Давидюк.

Эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара убежден: полномасштабное наступление России на Донбассе маловероятно. Местное население не очень мотивировано для противостояния ВСУ. А более широкое применение российских войск вызовет негативную реакцию Запада. Цена вторжения будет высокой. Российский бюджет не потянет ни само вторжение, ни оккупацию других территорий.

Сейчас Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН, чтобы отреагировать на новую угрозу со стороны России. Также Киев потребует усиления санкций со стороны США и ЕС. В Европарламенте обсудят ужесточение санкций, а комиссия Украина-НАТО проведет срочное заседание. Киев может настаивать на предоставлении США Украине летального вооружения: боевых вертолетов, систем ПВО и военного флота.

Военное положение – договорняки политиков и выгода для Порошенко

Как рассказывает Николай Давидюк, обострение в Азовском море может свидетельствовать об определенной игре между кумом Путина Медведчуком, самим Путиным и Порошенко. Как замечает эксперт, Верховная Рада может проголосовать за введение военного положения, и это будет выгодно Порошенко.

Если народные депутаты не поддержат введение военного положения, то для Порошенко будет повод распустить парламент и назначить одновременные досрочные парламентские и президентские выборы. Президент мобилизует всю вертикаль, и его шансы на выход во второй тур увеличатся. Порошенко изменит всю риторику предвыборной кампании в свою пользу. Какой новый курс Тимошенко? Порошенко будет играть на страх. Борды его конкурентов станут не актуальными. Когда видишь лозунг "Прочь от Москвы!" такое впечатление, что у Порошенко что-то знали,

– подчеркивает Николай Давидюк.



Порошенко и Турчинов хотят ввести военное положение ради собственной выгоды?

В то же время, по словам директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулика, есть опасения, что власть попытками ввести военное положение пытается продлить срок своих полномочий.

Почему украинские военные не стреляли в ответ? Военные моряки утверждают, что есть порядок применения оружия в случае агрессии. Устное предупреждение, выстрел в воздух. Надо дать ответ, почему наши не стреляли, и кто дал приказ. Тогда можно делать выводы относительно искренности дальнейших событий и чистоты введения военного положения. Без этого трудно понять, где война, а где игра и договорняки?

– отмечает Виталий Кулик.

По его мнению, голосование в Верховной Раде за введение военного положения будет сложным.

Риски и преимущества военного положения

Специалисты убеждены: власть сознательно затягивала решение ситуации в Азовском море, несмотря на то, что обострение началось еще в апреле 2018 года. Дипломат Александр Хара недавно в комментарии 24 каналу заявил, что главная угроза для Украины сегодня существует не столько на Донбассе, сколько на Азовском и Черном морях.

Азовское и Черное моря являются для России театром дальнейших действий. Защита направления на Азовском и Черном морях, в том числе и военный, является приоритетным. Россия отрабатывает сейчас в Азовском море технологии, где задействованы военные экипажи и ФСБ, чтобы потом это применять в более важной для нас зоне – портах Черного моря. И это будет катастрофа для нашей экономики,

– подчеркнул Александр Хара.



Почему украинская власть не ввела военное положение, когда русские убивали наших воинов в ГАП?

Виталий Кулик отмечает: военное положение на Донбассе было актуальным в 2014-2015 годах, когда наши военные гибли в Иловайске и Дебальцево. Когда Россия обстреливала украинские города и села со своей территории. Но тогда военное положение не ввели, мотивируя тем, что необходимо было выбрать нужную Верховную Раду и президента.

Сейчас, когда Украина вступила в предвыборную фазу, военное положение отсрочит все назначенные выборы. В частности, в ОТГ, назначенные на 23 декабря 2018 года, президентские, которые должны состояться 31 марта 2019 года и парламентские осенью 2019-го. И несмотря на заявления политиков, что из-за военного положения выборы не отменят, это четко приписано в статье 19 соответствующего закона о военном положении.

Порошенко хочет ввести военное положение на период 60 суток. После отмены военного положения в течение 90 дней Верховная Рада может назначить новые выборы. Но это будет означать, что президентская кампания не начнется 31 декабря и надо просматривать и дату выборов. Это будет не март, а май, июнь. Кроме того, военное положение может быть еще продлено. В случае обострения или появления новых обстоятельств,

– говорит Кулик.

При этом, отмечает политолог, на Донбассе сейчас идет окопная война. С введением военного положения возникает ряд вопросов: даст ли МВФ нам кредиты? Что будет с собственностью и курсом валют?

Преимущества военного положения для выполнения нашей главной задачи – возвращение оккупированных территорий и их десепаратизации не очевидны. Хотя военное положение может стать тестом на нашу обороноспособность и способность отражения российской агрессии. Это может быть использовано для разрыва дипотношений с РФ, закрытия границы со страной-агрессором, прекращения торговли с РФ, закупки угля. Тогда бы это было бы честно. В данном случае в Азовском море произошло прямое столкновение с РФ. И в украинской власти не было другого выхода, как заявить о военном положении. Но если это не была спровоцированная ситуация?

– отмечает Виталий Кулик.

Что произошло в Азовском море. Видео