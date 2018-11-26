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      Де буде запроваджено воєнний стан: Порошенко назвав області

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      Порошенко оприлюднив перелік областей, в яких буде запроваджено воєнний стан
      Порошенко оприлюднив перелік областей, в яких буде запроваджено воєнний стан / 24 канал

      Президент України Петро Поршенко оприлюднив перелік регіонів, в яких буде запроваджено воєнний стан. Загалом назбиралося 10 українських областей і внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

      Таку заяву український гарант зробив під час виступу у Верховній Раді.

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      "Як тільки російський солдат перетне кордон, я не втрачу жодної секунди, аби забезпечити захист української землі", – зауважив він.

      За його словами, проектом закону, що визначає указ щодо воєнного стану, який він підписав 26 листопада, передбачається запровадження воєнного стану виключно в областях, які розташовуються вздовж російського кордону, вздовж придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та вздовж узбережжя Чорного та Азовського морів.

      "Саме там, де може бути завдано удар", – пояснив Порошенко.

      Також очільник держави оприлюднив перелік областей, де буде запроваджено воєнний стан.

      Області де, буде запроваджено воєнний стан:

      Вінницька,

      Луганська,

      Донецька,

      Миколаївська,

      Одеська,

      Сумська,

      Харківська,

      Запорізька,

      Чернігівська,

      Херсонська,

      внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

      "Наголошую, що особливий стан буде запроваджено лише у випадку наземної операції регулярних військові Російської Федерації за межами Операції Об’єднаних сил і за межами незаконно анексованого Криму", – підсумував президент.

      Нагадаємо, раніше Петро Порошенко заявляв, що воєнний стан жодним чином не зачепить права та свободи громадян України, а стосуватиметься здебільшого різних військових заходів, що у разі вторгнення дозволять швидше мобілізувати всі ресурси.

      Натомість секретар РНБО Олександр Турчинов підкреслив, що у разі ескалації та посилення агресії з боку Кремля до громадян України все ж будуть застосовуватися певні обмеження.

      Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

       

       

      Чого очікувати від Воєнного стану в україні: матеріали 24 каналу 
      Теги: Україна – Росія Новини України Воєнний стан в Україні Новини політики Петро Порошенко Президент України
      Джерело: 24 канал
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