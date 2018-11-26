Народні депутати ухвалили постанову про проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року.

За відповідне рішення проголосувало 298 депутатів.

Це рішення було принциповою умовою депутатів для введення воєнного стану.

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Депутати також ухвалили закон про введення воєнного стану в Україні, але з відповідними правками. Зокрема, воєнний стан діятиме 30 днів, а не 60, як Порошенко пропонував спочатку. Крім того, дія закону поширюватиметься лише на частину території України, яка межує з Росією та Придністров'ям.

Причиною введення воєнного стану в Україні став збройний конфлікт в Азовському морі, який трапився 25 листопада. Російський корабель протаранив український буксир "Яни Капу", коли він разом з двома броньованими катерами "Бердянськ" і "Нікополь" розпочали плановий перехід з Одеси до Маріуполя. Увечері російський спецназ відкрив вогонь по українських суднах. Ворог захопив три кораблі, шестеро українських військових отримали поранення. У зв'язку з ситуацією в Азові увечері зібрався військовий кабінет, який запропонував ввести режим воєнного стану в Україні.

Що таке воєнний стан? Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод громадян, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їхнього обмеження, має міститися в Указі Президента.