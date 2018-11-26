Народные депутаты приняли постановление о проведении очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года.

За соответствующее решение проголосовало 298 депутатов.

Это решение было принципиальным условием депутатов для введения военного положения.

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Депутаты также приняли закон о введении военного положения в Украине, но с соответствующими правками. В частности, военное положение будет действовать 30 дней, а не 60, как Порошенко предлагал сначала. Кроме того, действие закона будет распространяться лишь на часть территории Украины, которая граничит с Россией и Приднестровьем.

Причиной введения военного положения в Украине стал вооруженный конфликт в Азовском море, который произошел 25 ноября. Российский корабль протаранил украинский буксир "Яны Капу", когда он вместе с двумя бронированными катерами "Бердянск" и "Никополь" начали плановый переход из Одессы в Мариуполь. Вечером российский спецназ открыл огонь по украинских судах. Враг захватил три корабля, шестеро украинских военных получили ранения. В связи с ситуацией в Азове вечером собрался военный кабинет, который предложил ввести режим военного положения в Украине.

Что такое военное положение?

Это не объявление войны, а особый правовой режим, что вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод граждан, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должно содержаться в Указе Президента.