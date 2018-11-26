Верховна Рада ухвалила постанову про введення в Україні режиму воєнного стану. Відповідне рішення підтримало 276 депутатів.

Воєнний стан діятиме в Україні з 9:00 28 листопада 2018 року по 25 грудня 2018 року. Зазначимо, раніше секретар РНБО Олександр Турчинов повідомив, що воєнний стан може бути скасовано в будь-який час.

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Під час виступу у парламенті Петро Порошенко заявив, що вніс новий Указ, який передбачає введення воєнного стану не на 60, а на 30 днів. Крім того, дія Указу стосується не всієї території України, а лише переліку областей:

Вінницька Луганська Донецька Миколаївська Одеська Сумська Харківська Чернігівська Херсонська Запорізька Внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

Порошенко заявив, що воєнний стан в окремих регіонах України буде застосовуватися тільки у випадку наземної російської військової агресії.

Введення воєнного стану в Україні: як голосували фракції

БПП: 120 за, 4 не голосували, 10 відсутні.

"Народний фронт": 64 за, 17 відсутні.

Позафракційні: 29 за, 8 проти, 1 утримався, 8 не голосували, 14 відсутні.

"Опозиційний блок": 21 проти, 3 не голосували, 14 відсутні.

"Самопоміч": 23 за, 1 не голосував, 1 відсутній.

"Відродження": 3 за , 1 проти, 1 не голосував, 19 відсутні.

Радикальна партія: 16 за, 2 не голосували, 3 відсутні.

"Батьківщина": 13 за, 2 не голосували, 5 відсутні.

"Воля народу": 8 за, 2 не голосували, 9 відсутні.

Загалом у законі про воєнний стан перерахована низка заходів, яка може бути введена на період режиму воєнного стану. Нижче в інфографіці наводимо цей список. Однак не обов'язково всі ці заходи будуть здійснені, остаточний перелік заходів визначає президент своїм указом.

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Які заходи можуть бути введені на період воєнного стану в Україні

Причиною введення воєнного стану в Україні став збройний конфлікт в Азовському морі, який трапився 25 листопада. Російський корабель протаранив український буксир "Яни Капу", коли він разом з двома броньованими катерами "Бердянськ" і "Нікополь" розпочали плановий перехід з Одеси до Маріуполя. Увечері російський спецназ відкрив вогонь по українських суднах. Ворог захопив три кораблі, шестеро українських військових отримали поранення. У зв'язку з ситуацією в Азові увечері зібрався військовий кабінет, який запропонував ввести режим воєнного стану в Україні.

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Що таке воєнний стан? Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод громадян, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їхнього обмеження, має міститися в Указі Президента.