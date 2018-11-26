Воєнний стан можуть скасувати у будь-який час, – Турчинов

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"При нормалізації ситуації військовий стан може бути скасовано у будь-який час", – зазначив Олександр Турчинов.

Окрім того, секретар РНБО зазанчив, що в понеділок, 26 листопада, у Верховній Раді під час голосування за введення воєнного стану буде присутній президент України Петро Порошенко і керівники силових відомств.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.

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