Военное положение могут отменить в любое время, – Турчинов

Военное положение может быть отменено в любое время, об этом журналистам заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Об этом сообщает "Интерфакс".

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"При нормализации ситуации военное положение может быть отменено в любое время", – отметил Александр Турчинов.

Кроме того, секретарь СНБО отметил, что в понедельник, 26 ноября, в Верховной Раде во время голосования за введение военного положения будет присутствовать президент Украины Петр Порошенко и руководители силовых ведомств.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинских кораблях, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.

Видео: все, что нужно знать о военном положении