Що буде з курсом гривні у випадку оголошення воєнного стану: пояснення аналітика

Оголошення воєнного стану не принесе миттєвого краху курсу гривні і банківській системі. Тому панікувати не варто.

Таку думку в коментарі 24 каналу висловив фінансовий аналітик Віталій Шапран.

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За його словами, банківська система буде працювати у звичайному режимі. Для "особливого стану" повинні бути причини – масштабні військові дії, наразі вони відсутні. І, як зазначив Президент Порошенко, введення воєнного стану не означає війну.

Звісно, завтра ви можете купити долари по 28,5 чи по 29, ящик тушонки. Але я б радив зберігати спокій, воєнний стан – це ще не війна, а тільки певний правовий режим. Крім вас самих, запасам тушонки та міцності гривні нічого не загрожує,

– зазначив експерт.

Він уточнив щодо траншу від Міжнародного валютного фонду: формально у МВФ не має заборон на кредитування країн у якій оголошено воєнний стан. На практиці вважається, що МВФ не має фінансувати війну, але ж Україні це не загрожує, оскільки ми змінюємо програму EFF на stand by, яка не передбачає, що кредит фонду може потрапляти до бюджету країни.

Весь stand by йде у золотовалютні резерви НБУ і немає ніякого відношення до доходів держбюджету, навпаки, цей кредит ще потрібно обслуговувати. Тому через ВП в Україні максимум що може бути у відносинах із Фондом – можуть перенести розгляд питання по Україні на Раді директорів з листопада на грудень, але я думаю, що вони навіть цього робити не будуть,

– пояснив Шапран.

Відтак важливо дочекатися рішення Верховної Ради про оголошення воєнного стану. Але панікувати не варто в будь-якому випадку, бо навіть якщо ВР затвердить цей стан, то має можливість відхилити ряд обмежень на права громадян.

Нагадаємо, після захоплення російськими військово-морськими силами трьох українських військових суден, Рада національної безпеки та президент Порошенко пропонують ввести воєнний стан в Україні. 26 листопада о 16:00 відбудеться екстрене засідання Верховної Ради, на якому розглянуть це питання.