Запровадження воєнного стану в Україні: стала відома реакція МВФ

У Міжнародному валютному фонді поки не бачать причин для призупинення співпраці з Україною у випадку впровадження воєнного стану у нашій країні.

Про це повідомила прес-служба київського офісу МВФ у коментарі "Українським новинам".

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У МВФ зазначили, що фонд вже співпрацював з низкою країн, на території яких розгорталися військові конфлікти різної активності. Для фонду важливо, щоб в країні існував план реформ і щоб дії влади сприяли його реалізації.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко на засіданні РНБО підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Тепер це питання має розглянути Верховна Рада. Спікер українського парламенту Андрій Парубій скликає позачергове засідання Ради на понеділок, 26 листопада. Розпочнеться воно о 16:00.