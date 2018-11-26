Введение военного положения в Украине: стала известна реакция в МВФ

В Международном валютном фонде пока не видят причин для приостановки сотрудничества с Украиной в случае введения военного положения в нашей стране.

Об этом сообщила пресс-служба киевского офиса МВФ в комментарии "Украинским новостям".

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В МВФ отметили, что фонд уже сотрудничал с рядом стран, на территории которых разворачивались военные конфликты различной активности. Для фонда важно, чтобы в стране существовал план реформ и чтобы действия власти способствовали его реализации.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Теперь этот вопрос должна рассмотреть Верховная Рада. Спикер украинского парламента Андрей Парубий созывает внеочередное заседание Рады на понедельник, 26 ноября. Начнется оно в 16:00.