Президент Украины Петр Порошенко заявил, что военное положение в Украине начнется 28 ноября. Также он будет рекомендовать Верховной Раде сократить его срок с 60 до 30 дней.

Такое заявление гарант сделал в телевизионном обращении.

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"Как президент и Верховный Главнокомандующий ВСУ я выполнил свой конституционный долг и несколько часов назад своим указом ввел военное положение на всей территории Украины с 9:00 28 ноября", – отметил он.

Заметим, ранее СНБО в своем решении относительно военного положения в Украине предлагала Порошенко "ввести с 14 часов 00 минут 26 ноября 2018 года военное положение в Украине сроком на 60 суток до 14 часов 00 минут 25 января 2019 года". После президент подписал указ, которым ввел в действие это решение.

Также Порошенко заявил, что предложит Раде ввести военное положение в Украине на 30 дней, а не на 60, как рекомендовала СНБО.

"Буду предлагать парламенту ввести военное положение на 30 суток. Для чего? Чтобы военное положение ни одним днем не накладывалось на начало избирательной кампании. Сейчас не осталось никаких оснований для грязных политических спекуляций или инсинуаций. Военное положение продлится 30 дней и завершится в середине декабря. Именно в начале декабря я внесу проект решения парламента о дате президентских выборов, которые должны состояться согласно Конституции – 31 марта 2019 года. Точка", – подчеркнул глава государства.

Заявление Порошенко о военном положении в Украине: смотрите видео

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт Мариуполя планово и согласно международных норм.

В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям.

В ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно из-за того, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос должна рассмотреть Верховная Рада на экстренном заседании 26 ноября.

Что такое военное положение?

Это не объявление войны, а особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должны содержаться в Указе Президента.