За прошедшие сутки пограничники не пустили в Украину более 70 россиян

В понедельник, 26 ноября, в аэропортах Киева не пропустили более 70 граждан России, которые, в частности, прилетели и из Беларуси.

Об этом рассказал начальник департамента по вопросам взаимодействия и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Украинская правда.

Комментируя заявление государственного пограничного комитета Беларуси о том, что из Киева в Минск за сутки вернули 47 граждан России, он отметил, что таких случаев было значительно больше.

Если отбросить то, кто из них летел из Беларуси или из других стран, то вчера в столичных аэропортах, в "Борисполе" и "Киеве" не пропустили более 70 граждан России,

– сказал Демченко.

Он уточнил, что подавляющее большинство из них не пустили из-за того, что они не смогли подтвердить цель своей поездки в Украину. Еще двое незаконно посещали оккупированные территории, в частности Крым.

Демченко отметил, что россиянам, которые посещали оккупированные территории, запретили дальнейшее въезд в Украину, а остальных просто вернули обратными рейсами.