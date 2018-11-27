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      За прошедшие сутки пограничники не пустили в Украину более 70 россиян

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      Большинство из них не могли подтвердить цель поездки
      Большинство из них не могли подтвердить цель поездки / 24 канал

      В понедельник, 26 ноября, в аэропортах Киева не пропустили более 70 граждан России, которые, в частности, прилетели и из Беларуси.

      Об этом рассказал начальник департамента по вопросам взаимодействия и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Украинская правда.

      Комментируя заявление государственного пограничного комитета Беларуси о том, что из Киева в Минск за сутки вернули 47 граждан России, он отметил, что таких случаев было значительно больше.

      Если отбросить то, кто из них летел из Беларуси или из других стран, то вчера в столичных аэропортах, в "Борисполе" и "Киеве" не пропустили более 70 граждан России,
      – сказал Демченко.

      Он уточнил, что подавляющее большинство из них не пустили из-за того, что они не смогли подтвердить цель своей поездки в Украину. Еще двое незаконно посещали оккупированные территории, в частности Крым.

      Демченко отметил, что россиянам, которые посещали оккупированные территории, запретили дальнейшее въезд в Украину, а остальных просто вернули обратными рейсами.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости Борисполя Госпогранслужба
      Источник: 24 Канал
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