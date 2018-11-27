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      За добу прикордонники не пустили в Україну понад 70 росіян

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      Більшість із них не могли підтвердити мету поїздки
      Більшість із них не могли підтвердити мету поїздки / 24 канал

      У понеділок, 26 листопада, в аеропортах Києва не пропустили понад 70 громадян Росії, які, зокрема, прилетіли і з Білорусі.

      Про це розповів начальник департаменту з питань взаємодії і зв'язків з громадськістю Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Українська правда.

      Коментуючи заяву державного прикордонного комітету Білорусі про те, що з Києва до Мінська за добу повернули 47 громадян Росії, він зазначив, що таких випадків було значно більше.

      Якщо відкинути те, хто з них летів із Білорусі чи з інших країн, то вчора у столичних аеропортах, у "Борисполі" і "Києві" не пропустили понад 70 громадян Росії,
      сказав Демченко.

      Він уточнив, що переважну більшість із них не пустили через те, що вони не змогли підтвердити мету своєї поїздки в Україну. Ще двоє незаконно відвідували окуповані території, зокрема Крим.

      Демченко зазначив, що росіянам, які відвідували окуповані території, заборонили подальший в'їзд в Україну, а решту просто повернули зворотніми рейсами.

      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Борисполя Держприкордонслужба
      Джерело: 24 Канал
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