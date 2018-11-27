За добу прикордонники не пустили в Україну понад 70 росіян

У понеділок, 26 листопада, в аеропортах Києва не пропустили понад 70 громадян Росії, які, зокрема, прилетіли і з Білорусі.

Про це розповів начальник департаменту з питань взаємодії і зв'язків з громадськістю Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Українська правда.

Коментуючи заяву державного прикордонного комітету Білорусі про те, що з Києва до Мінська за добу повернули 47 громадян Росії, він зазначив, що таких випадків було значно більше.

Якщо відкинути те, хто з них летів із Білорусі чи з інших країн, то вчора у столичних аеропортах, у "Борисполі" і "Києві" не пропустили понад 70 громадян Росії,

– сказав Демченко.

Він уточнив, що переважну більшість із них не пустили через те, що вони не змогли підтвердити мету своєї поїздки в Україну. Ще двоє незаконно відвідували окуповані території, зокрема Крим.

Демченко зазначив, що росіянам, які відвідували окуповані території, заборонили подальший в'їзд в Україну, а решту просто повернули зворотніми рейсами.