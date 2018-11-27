Росіянам можуть обмежити в’їзд в Україну: рішення ухвалять у середу

Вже у середу, 28 листопада, Україна може ухвалити остаточне рішення про обмеження в'їзду росіян у країну на період дії воєнного стану.

Про це в інтерв'ю каналу CNN 27 листопада заявив Президент України Петро Порошенко.

Остаточне рішення ще не ухвалене. Але одна пропозиція нашому начальнику Генерального штабу і начальникові прикордонного контролю буде обмеженням для в'їзду росіян в Україну в цей особливий період, період воєнного стану. І остаточне рішення, швидше за все, буде ухвалене завтра (28 листопада),

– заявив Порошенко.

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Він додав, що після ухвалення рішення Україна повідомить, на яких умовах деяким категоріям росіян буде заборонений в'їзд у країну.

До слова, 26 листопада в аеропортах Києва в Україну не пропустили понад 70 громадян Росії, які, зокрема, прилетіли і з Білорусі.

JUST IN: Ukraine is considering limiting the ability of Russians to enter Ukraine during the period of martial law, President @poroshenko tells me. He says that a final decision will likely be made tomorrow. pic.twitter.com/qYgej2Tuq1 — Christiane Amanpour (@camanpour) 27 ноября 2018 г.

Нагадаємо, режим воєнного стану в 10 областях України набув чинності 26 листопада. Тож термін дії воєнного стану закінчиться 26 грудня.



Раніше Петро Порошенко заявляв, що воєнний стан жодним чином не зачепить права та свободи громадян України, а стосуватиметься здебільшого різних військових заходів, що у разі вторгнення дозволять швидше мобілізувати всі ресурси.



Натомість секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що у разі ескалації та посилення агресії зі сторони Росії до громадян України все ж застосовуватимуться певні обмеження.

Що таке воєнний стан? Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

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