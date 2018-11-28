Как украинцы относятся к введению военного положения: результат опроса

Читатели сайта 24 канала выразили отношение к введению военного положения в Украине, которое было введено из-за открытой агрессии Российской Федерации в Азовском море.

Согласно результатам опроса, в котором спрашивается, поддерживаете ли вы введение военного положения, большинство посетителей нашего сайта ответили, что это решение имеет политический контекст.

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В общем, в опросе приняли участие почти 150 тысяч читателей сайта 24 канала.

68%, или почти 70 тысяч пользователей считают, что решение о введении военного положения было принято Президентом Украины Петром Порошенко и народными депутатами в связи с предстоящими президентскими выборами, которые должны пройти в марте 2019 года.

По мнению 18% респондентов, или более 26 тысяч пользователей, в Украине уже давно нужно было ввести особое состояние, поэтому они поддерживают это решение.

В то же время, 9% опрошенных, или почти 14 тысяч пользователей убеждены, что именно сейчас пришло время ввести военное положение в Украине.

Еще 5% пользователей высказали свое мнение в комментариях. Некоторые из них отмечают, что введение особого режима навредит украинцам, другие же убеждены, что Порошенко ввел его, чтобы повысить свои рейтинги перед выборами.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. В результате 6 украинских воинов получили ранения. Россия захватила три украинских судна. 26 ноября Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут 9 утра 28 ноября.

Что такое военное положение?

Это не объявление войны, а особый правовой режим, что вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должны содержаться в Указе Президента.

Что нужно знать о военном положении: