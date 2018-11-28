Як українці ставляться до впровадження воєнного стану: результат опитування

Читачі сайту 24 каналу висловили ставлення до введення воєнного стану в Україні, який був запроваджений через відкриту агресію Російської Федерації в Азовському морі.

Згідно з результатами опитування Чи підтримуєте ви впровадження воєнного стану? більшість відвідувачів нашого сайту вважає, що це рішення має політичний контекст.

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Загалом, в опитуванні взяли участь майже 150 тисяч читачів сайту 24 каналу.

68%, або майже 70 тисяч користувачів вважають, що рішення про введення воєнного стану було прийняте Президентом України Петром Порошенком та народними депутатами у зв'язку з майбутніми президентськими виборами, які мають пройти у березні 2019 року.

На думку 18% респондентів, або понад 26 тисяч користувачів, в Україні вже давно потрібно було запровадити особливий стан, тому вони підтримують це рішення.

Водночас, 9% опитаних, або майже 14 тисяч користувачів переконані, що саме зараз настав час ввести воєнний стан в Україні.

Ще 5% користувачів висловили свою думку у коментарях. Дехто з них відзначає, що введення особливого режиму нашкодить українцям, інші ж переконані, що Порошенко ввів його, аби підвищити свої рейтинги перед виборами.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. Внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Росія захопила три українських судна. 26 листопада Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала Верховна Рада на екстреному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запровадять від 9 ранку 28 листопада.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

Що потрібно знати про воєнний стан: