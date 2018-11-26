Чи підтримуєте ви впровадження воєнного стану?
Чи підтримуєте ви впровадження військового стану? РНБО ініціює введення в Україні воєнного стану. Буде він оголошений чи ні залежить від рішення Верховної Ради. Воєнний стан дещо обмежує свободу громадян. Хоча вчора на засіданні РНБО обіцяли, що життя українців сильно не зміниться.
Джерело: 24 канал
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