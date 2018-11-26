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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА
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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА

      Чи підтримуєте ви впровадження воєнного стану?

      2344 Читать новость на русском
      Порошенко ініціює заповаження воєнного стану
      Порошенко ініціює заповаження воєнного стану / lb.ua

      Чи підтримуєте ви впровадження військового стану? РНБО ініціює введення в Україні воєнного стану. Буде він оголошений чи ні залежить від рішення Верховної Ради. Воєнний стан дещо обмежує свободу громадян. Хоча вчора на засіданні РНБО обіцяли, що життя українців сильно не зміниться.

       
      Теги: Новини України Воєнний стан Новини політики Конфлікт в Азовському морі Опитування 24
      Джерело: 24 канал
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